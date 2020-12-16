有些女生外表漂亮，但卻始終沒有人敢追，有的長相雖然普通，但卻散發著迷人的氣質，總是吸引許多追求者，究竟哪幾個生肖女天生擁有迷人的吸引力，近日《靈匣網》分享長相不美但卻非常耐看，甚至散發致命吸引力的5個生肖女。

1.生肖牛

屬牛的女生平時不太打扮自己，大多將時間與精力放在家庭與工作上，而且對於外在形象也不是很在意，因此在群體中並非最漂亮的，但她們卻散發優雅氣質，帶著迷人的氣息，個性內斂又不善言辭的她們，做事努力上進，既踏實又穩重。

做事有理有據也有分寸，在職場上擁有成就，儘管外表普通，不會讓人一見鍾情，但與她們相處起來，就會漸漸被她們吸引，屬於越看越耐看的類型，唯有相處久了，才會被她們身上的氣質與優點吸引，儘管她們外表樸實，卻反而很容易俘獲男人的心。

2.生肖龍

屬龍的女生為人和氣，且溫婉賢淑、端莊賢惠，個性較為直爽又不喜歡耍心機，儘管沒有傾國傾城的外表，但卻擁有十足的女人味，而且說話與做事方面都相當得體，與她們相處起來非常舒適。在面對困境時處變不驚，能做出最好的分析與判斷。

屬龍的女生做事能力強，總是能將事情處理的很漂亮，讓人不得不佩服，向來都不需要靠臉蛋吃飯，也能運用智慧與實力去完成目標，甚至因此獲得男人的真心，也使她們身邊從來都不缺乏追求者。

3.生肖豬

屬豬的女生思想活躍，而且很有魅力，個性溫柔賢惠又體貼，為人也非常大肚，處處為他人著想，她們儘管不是最美的，但因長相清秀，舉手投足間散發不同的氣質，不管在什麼環境下，她們都能成功獲得關注，甚至博得異性好感。

生肖豬的女生非常有親和力，因此深受旁人喜愛，甚至願意主動與她們接近，儘管她們平時話不多，但因體貼入微的優點，又懂得察言觀色，並且投其所好，對於男生而言，是非常適合做妻子的類型，即便她們不是最漂亮的，但身邊也不會缺乏追求者。

4.生肖羊

屬羊的女生大多數長得不是特別漂亮，但擁有優雅氣質及端莊大氣，本身反應很快，又富有靈氣，再加上善良又正直的性格，因此人際關係非常好，第一次相處時，雖然不會對她們一見鍾情，但相處久了，會漸漸被她們的氣質吸引，也是屬於越來越耐看的類型。鬼點子多的她們，也是群體間的開心果，活潑的性格吸引許多追求者靠近。

5.生肖兔

屬兔的女生屬於典型的乖乖牌，思緒非常清晰，個性溫柔賢惠，遇到事情時，總是能冷靜應對，憑藉自己的聰明才智輕鬆化解，心思細膩的她們，總是給人柔弱的印象，也因此容易激起男人的保護慾，儘管她們長相普通，但卻非常懂得打扮。

屬兔的女生外表給人清爽又舒服的感覺，不僅氣質好且很有女人味，因此不管年紀多大，身邊總是有一堆追求者，她們完全不用靠臉吸引異性，單憑氣質與能力，就能獲得異性的青睞。

(中時新聞網)