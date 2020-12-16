雜誌一份最新民調顯示，台灣防疫有成，衛福部長陳時中儘管有美豬進口爭議，滿意度仍高達74.3%，為政府部會首長之冠。資深媒體人陳揮文認為，不是他要扯陳時中後腿，而是台灣的防疫工作，其實是很靠運氣，只能說陳時中運氣很好，此時他忍不住嘆了一口氣。

遠見雜誌最新民調，是在12月3至7日進行，結果顯示蘇貞昌內閣中滿意度最高的前三名衛人氣部長依序為衛福部長陳時中（74.3%）、交通部長林佳龍（52.4%）、國防部長嚴德發（42.8%）。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，其他國家採購疫苗是開記者會，告訴大家，跟幾家廠商買多少疫苗，人家是公開講的。但是台灣都不能講，他很想問陳時中：我們跟廠商有簽保密協定，所以疫苗廠商跟其他國家都沒有簽保密協定，只跟我們簽保密協定，簡直莫名其妙。

陳揮文指出，新聞報導，我們的指揮中心將成立疫苗小組。現在才成立疫苗小組，人家英國、其他國家都在打疫苗了，我們現在才成立疫苗小組，都不專精，連陳時中跟指揮中心發言人莊人祥都累了，都搞了快1年了。看來陳時中已無心戀棧，汲汲營營想要從政。

陳揮文認為，今天公布的民調，陳時中在所有部會部長裡面又是第一名，看到這民調，有點欣慰，卻也認為在防疫上，可能陳時中個人再怎麼努力都沒有用；不是他要扯陳時中後腿、也不是要吐槽他。而是台灣在防疫工作以及疫苗方面，其實是很靠運氣的，只能說陳時中運氣很好，此時他忍不住嘆了一口氣。

(中時新聞網)