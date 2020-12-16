苗栗縣（育民工家）今日以5比5逼和高雄市（三民高中），比較戰績確定由苗栗縣與新北白攜手晉級八強，其實此戰苗栗縣場邊發生意外，主力投手楊家凱要撿球棒時被主審文昱鈞甩傷右腿脛骨，醫護組建議送醫縫合，但楊家凱堅持留下，最後登板2.2局無失分，成為苗栗驚險晉級的功臣之一。

楊家凱在4局時在場邊幫隊友撿球棒，主審沒注意後方有人，將球棒往後甩時不慎砸到楊家凱右腳脛骨，主審並沒發覺打到球員，楊家凱小腿前側立刻破一個洞，由於傷口有深度，醫護組建議送醫縫合，不過楊家凱選擇留在場邊備戰。

「雖然我們很需要他，但也告訴他真的不行就快點去醫院，輸球沒關係，他試丟後雖然感覺麻麻的認為可以上場才留下。」賽後苗栗縣總教練周森毅表示其他球員還被他罵，怎麼能讓救援投手上場撿球棒。

楊家凱上場時腳還一跛一跛，且一開始還發生暴投、失誤等危機，讓對手將分數擴大，不過8、9兩局回穩，苗栗縣趁對手失誤將分數追平，楊家凱後援2.2局無失分，是苗栗縣最後能晉級的關鍵人物之一。

周森毅賽後表示楊家凱是球隊最好的投手，因為原本的後援主力畢業後才讓他轉後援，但他剛上場容易出問題，此戰一上場也出現不穩，還算在預期之內，不過後面回穩後相當重要。

楊家凱賽後說，「一開始是想說教練還沒叫我準備，沒事就幫大家撿球棒，希望隊友能專心打分數，但閃不過球棒才被打到。」楊家凱說上場時沒有太大疼痛感，自己也專注在比賽中，比賽結束後才感覺腳麻麻的，賽後就立刻送醫檢查了。

(中時 )