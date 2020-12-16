由中興大學生命科學院副院長黃介辰所帶領的研究團隊，以「全方位植物內生菌型生物刺激素」研究成果，日前獲頒第17屆國家新創獎。研究團隊研究以強而有效率的生物刺激素，提升植物營養吸收效率及對逆境耐受性，經實際施作種植實驗，高麗菜處理94天後，結球重量與對照組相比增加約60％；蘭花的花朵則數倍增加。

興大表示，該研究團隊是開啟台灣植物內生菌研究的先驅團隊，多年來在農委會及科技部的經費支持下，自各種植物中篩選植物內生菌，並逐一接種植物探討賦予植物的功能及解析分子機轉。

興大指出，研究團隊掌控能調控促進植物生長，同時提升抗生物性逆境（植物病原菌）及非生物性逆境（乾旱、鹽害）的內生菌及特殊代謝物質，並合成生物學及代謝工程技術建構的細胞工廠，可大量生產特定代謝物質，經結合各種菌劑及代謝物，組成更強而有效率的「全方位植物內生菌型生物刺激素」。

研究團隊表示，施作效果會因植物類別而有不同的效果，以甘藍（高麗菜）為例，處理後94天，結球重量與對照組相比增加約60％；蘭花則花朵數倍增。照片中的青江菜在接種後27天至40天後，可增加60％至80％，與甘藍結果類似。

研究團隊指出，目前「植物生物刺激素」在全球市場已成眾所關注的產品，依Markets＆Markets報告，預估2022年全球市場規模將可達32.9億美元，尤其，亞太市場預估是使用增長最快的市場，未來發展潛力無可限量。

(中時 )