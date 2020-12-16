對部分胸部平坦的女性而言，隆乳這類的乳房整形手術，是一輩子一次的重大決定，但若出了差錯，愛美女性不但多走冤枉路，甚至危害健康。擅長「二次整型、修補手術」的元和雅整形外科方嘉良醫師，受邀於近日登場的2020整形外科醫學會年會中，發表關於失敗重做與疑難雜症之二次隆乳手術方式與解決辦法，引起場內整形外科醫師們的迴響。

方嘉良醫師分享，一位年輕女生彤彤(化名)和醫師諮詢，敘述她在別家診所隆乳失敗，搞到憂鬱症上身。方醫師諮詢後，發現彤彤胸部很明顯的莢膜攣縮，觸感堅硬如石頭之外，外觀已經呈現奇怪的三角形雙層奶，讓彤彤極度沒有自信、也不敢交男朋友。

彤彤自述，1年前她被網路上便宜隆乳廣告吸引，這對手頭不寬裕的彤彤來說非常有吸引力，立刻預約做隆乳手術。

彤彤原本夢想術後身材曲線可以大升級，沒想到換來的卻是一對硬如石頭的三角奶，胸部嚴重莢膜攣縮，下半球雙層奶，雙側內緣水波紋嚴重，外觀高低奶落差達2個指腹。面對彤彤質疑，他家診所醫師只推說是個人體質問題，接下來就用拖延戰術不願意做後續處理，每次回診都只見得到櫃台人員，卻再也見不到主刀醫師了，只好輾轉向方嘉良醫師求診。

方嘉良醫師評估，彤彤的胸部已經是3-4級的莢膜攣縮，且彤彤的皮膚薄，義乳袋放置的位置太過表淺、尺寸又放得太大，導致義乳袋的水波紋明顯露出，右邊胸下緣位置下墜，左邊位置往上跑，必須整體打掉重練。方嘉良醫師最後用半筋半肉的雙平面隆乳手術，將原本的義乳袋置換成適合的新材質，並從胸下緣約3-5公分傷口進入，調整下半球位置，術中出血量僅需一塊紗布，術後不需放引流管，手術時間僅約3-3.5小時。

令人擔心的是，方醫師透露，術中取出前一家診所放置於彤彤體內的義乳袋，是他在台灣完全沒看過的型號，合理懷疑是完全沒有保障的水貨或來路不明的黑心貨，放在胸部內長時間難保不造成身體健康上的影響！所幸彤彤術後當天即可下床走動，術後隔天日常生活完全不受限，跟第一次手術的經驗差非常多。

隆乳手術經驗豐富的元和雅整形外科方嘉良醫師，受邀到台灣整形外科醫學會年會，分享失敗重做與疑難雜症之二次隆乳手術方式與解決辦法。(圖/ 元和雅提供)

乳房外科陳維鴻醫師指出，隆乳成功的關鍵與否，還是取決於醫師的技術與經驗，有豐富臨床經驗的醫師，能夠依照求診者本身條件不同做出不同的義乳選擇，有的客人是產後下垂，就需要挺度比較足夠的義乳，有的客人胸前皮膚比較緊實，就需要質地比較軟嫩的義乳，術後才能有理想中的效果。台灣亞太光觀光醫療協會理事長鍾金源醫師也強調，不知道該如何找診所時，優先選擇通過「診所美容醫學品質認證」之醫療機構，經過政府認證之診所，手術安全、手術品質、術後照護較有保障！

(中時新聞網)