跨年夜與好友歡聚倒數吃鍋好享受，無老鍋皆推出限時快閃優惠活動，31晚上11點至元旦凌晨1點，內用享五花去骨鮮牛及梅花豬買一送一超值優惠。（鼎王集團提供）

迎接年底尾牙聚餐旺季，因應企業「微型化」尾牙，鼎王餐飲集團旗下鼎王麻辣鍋及無老鍋，分別推出尾牙春酒8人及10人優惠套餐7千元有找，主打經典鴛鴦鍋及明星菜色，一桌即可爽辣開鍋，且鍋底鴨血、豆腐、酸白菜可以無限續加，消息一出，即接到不少公司行號詢問，加上年底聖誕節與跨年的節慶效應，可望刺激營收成長動能。

創立近30年深受海內外老饕喜愛的鼎王麻辣鍋，推出尾牙春酒「喜迎福年8人套餐」優惠方案，經典鴛鴦鍋一次雙享麻辣鍋及酸菜白肉鍋美味湯底，精選熱銷主力商品包含上選牛小排、五花去骨鮮牛、鴻運海鮮匯、干貝滑、手工魚丸、招牌川丸子、三秒酥脆魚皮等30多樣豐富食材，原價7600元，專案優惠價只要6999元，含一成服務費。

另，不少海外觀光客遊台必訪的無老鍋則推出「豐穫吉慶感恩宴10人套餐」，85折優惠價只要6,299元，不含服務費，套餐內容包含以無老辣香鍋及別具特色的風味的冰淇淋豆腐鍋作為鴛鴦鍋鍋底，薄皮鴨血和麵包豆腐都能免費吃到飽，在肉類部分，包括Prime等級的嚴選雪花牛肉、伊比利豬嫩肩胛、無骨牛小排及去骨雞肉，另有海鮮四喜、花影龍虎斑、鴛鴦滑、無老菊花飲等20多種人氣菜色。

(中時 )