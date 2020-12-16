周玉琴辣扮女教官。(取自中天電視YouTube)

中天新聞台轉戰YouTube，天天都給觀眾不同驚喜！繼美女主播鄭亦真吃漢堡、劉盈秀跳螃蟹舞後，連周玉琴也豁出去了，今（16日）在主持政論節目《頭條開講》cosplay火辣女教官，逆天好身材震撼線上近7萬網友，直呼周玉琴太正了吧！

中天《頭條開講》繼昨日美女記者李易璇cosplay時下最夯的動漫《鬼滅之刃》妹妹禰豆子，主持人周玉琴今日也豁出去了，難得褪下主播服，扮起火辣女教官，一出場就讓聊天室瞬間暴動，網友瘋狂留言「玉琴怎麼這麼正」、「身材太好了吧」、「襯衫快蹦開了」，連來賓之一的名嘴謝寒冰也忍不住大讚周玉琴是中天第一美腿。

周玉琴身上這套制服其實是跟張雅婷借的。(取自中天電視YouTube)

周玉琴也透露今天是臨時被製作人cue來cosplay，為了塞進這套跟主播張雅婷借的衣服，自己到現在還沒吃東西，笑說：「我都快憋死了！」還被網友「不要照來賓，專心照玉琴」留言逗樂，搞笑表示難怪突然有一堆人加她FB。

齊唱「祝福」中天新聞重生 主播周玉琴不捨落淚

(中時新聞網)