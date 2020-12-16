台灣藝人明道，近年將演藝重心移往大陸，除了既有的演藝工作，明道也自創保養品牌拓展副業，張庭和林瑞陽也曾邀請明道站台；但近日卻有人爆料明道出席活動時，與女員工過於親密，一下幫忙擦護手霜，一下又聞頭髮，看得網友十分吃驚。

據《搜狐娛樂》報導，明道最近出席張庭公司的大會活動，過程中被拍到他一下聞女員工頭髮、一下聞脖子、一下又幫擦護手霜，舉止十分親密；這不免讓人想起先前林瑞陽也被拍到和女員工過從甚密，當時張庭也大方回應：「都是姐妹，有何不妥」，這次又再爆發明道事件，讓網友對於張庭的企業文化感到不解。

明道被拍到與女員工過於親密 (圖/ 微博)

對此，明道工作室也嚴正發出聲明指出，明道出席活動按照現場流程進行配合，與現場嘉賓皆屬正常互動，除此之外，也強調明道非常重視女性。

不少網友在聲明下方做出了評論。許多網友質疑這種企業文化過於油膩，也有人認為明道開始加入微商的行列；雖然負面評論不少，但大多數人還是相信明道的為人，認為明道自出道以來，低調努力，也痛批爆黑料的人，行為相當低劣。

工作室發出嚴正聲明 (圖/ 明道工作室)

(中時新聞網)