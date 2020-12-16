立法院24日院會將進行萊豬行政命令闖關，為抗議蔡政府逕自開放萊豬，國民黨團醞釀於表決前一晚，在立法院外舉辦晚會，守夜護食安，黨內人士表示，擬自23日5點起展開24小時不斷電靜坐抗議，隔天院會議決萊豬行政命令時，規劃邀請前總統馬英九、前黨主席朱立倫、消基會、全國家長總會等一同繞行國會反萊豬。

立法院將於下周四起開始處理萊豬行政命令、食安法、學校衛生法等修法，為抗議萊豬，黨內人士表示，國民黨團擬於23日晚上在立法院外舉辦晚會，埋鍋造飯，烹煮貢丸湯、香腸、滷肉飯、四神湯、豬肉包等豬肉料理，象徵「最後的不含萊豬的晚餐」，氣氛定調為哀戚，希望民進黨懸崖勒馬。

至於表決當天，黨內人士說，藍委除了在院會中發言，場外也會舉辦活動，擬於每個小時繞行立院舉行護食安行動，目前規劃邀請前總統馬英九、前黨主席朱立倫、消基會、全國家長總會等團體一同參加。

立法院後天將協商萊豬行政命令，國民黨團總召林為洲說，黨團將在當天提出最後版本並呼籲，希望政府能做到標示萊劑、逐年限量進口、差額關稅、禁止內臟進口等，黨團努力到最後一刻，能守多少就守多少。

此外，公民團體將舉辦系列反萊豬行動，一旦萊豬行政命令闖關通過，將於當晚舉辦夜間遊行，手持反對廢止行政命令的立委頭像圖片，哀悼民主已死，夜行將延續到跨年夜，12月31日夜宿凱道，隔天元旦赴總統府抗議。

(中時 )