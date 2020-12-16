開季苦吞5連敗的SBL桃園璞園建築，今晚在台北市和平籃球館最後階段靠著李家慷與施顏宗聯手看到勝利曙光，沒想到前三節表現失常的「喇叭」張博勝，不但決勝節挺身而出，更在最後10秒投進追平三分球，進而在延長賽帶領台銀88比84險勝，更讓璞園嘗到6連敗苦果。

璞園一度在第三節取得7分領先優勢，但以純本土球員應戰的台銀也非省油燈，在謝宗融與吳祐任的反攻號角下逐漸縮小差距，比賽來到決勝節，前三節僅得到2分的張博勝一肩扛起重擔，先是連得4分逆轉超前，璞園則在李家慷的三分球破網下再次要回優勢，施顏宗兩罰得手取得3分領先，眼看就能中止連敗，沒想到張博勝的弧頂三分球讓璞園首勝夢破碎。

延長賽，張博勝持續強攻，延長賽再添9分，整場比賽攻下21分、5籃板，是台銀能夠逆轉獲勝的最大功臣，謝宗融貢獻16分、12籃板，吳祐任14分、5籃板；璞園陣營李家慷25分最高，可惜無力回天，洋將喬丹19分、17籃板、6助攻，盧峻翔12分。

(中時 )