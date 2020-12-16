貴賓參觀本次印度台灣形象展戰情室，後排右2為外貿協會董事長黃志芳。(圖：貿協提供)

新南向趕搭漫畫風。外貿協會今在「印度台灣形象展」發表首部以新南向市場印度為主題的漫畫–《騎幻印度旅程》。由兩屆金漫獎得主，知名漫畫家阮光民繪製。漫畫以深入淺出方式，經由主角拓銷印度的奇幻旅程，讓讀者了解深耕市場，惟有融入當地文化為先的主題。

阮光民擅長以寫實的畫風，多部作品如《用九柑仔店》、《東春華理髮廳》皆被改拍成電視劇集。《騎幻印度旅程》故事本身是基於真實案例改編，主角透過貿協拓銷業務服務，成功進入印度電動車市場，並在2018年印度台灣形象展開花結果。

貿協表示，在視覺影像溝通的今日，希望透過漫畫的方式，用軟性手法將印度的風土人情及商務知識帶出。

為了協助我國企業打破疫情限制，貿協舉辦多場「2020年線上台灣形象展」，今日「印度形象展」是最終場，共邀集120家台灣企業線上參展。其中彰化水五金協會、金屬中心、紡拓會及台灣蘭花產銷發展協會等皆組團參與，帶領企業跨足印度市場。

開幕典禮在台北與新德里連線進行，經濟部國際貿易局副局長李冠志、外交部次長田中光、立法院「台灣與印度國會議員友好協會」立法委員吳玉琴、溫玉霞等貴賓出席台北現場；駐印度代表處大使葛葆萱、印度電子資訊產業技術部次長Shri Ajay Prakash Sawhney及投資印度(Invest India)總裁Deepak Bagla等印度重要官方人士均應邀連線致詞。

貿協董事長黃志芳表示，為協助台灣企業進軍印度市場，已連續2年在印度新德里舉辦形象展，成果豐碩，今年在疫情影響下，將實體展改由線上展方式辦理，期許透過科技來跨越疫情障礙，持續強化雙邊互動。

印度電子資訊產業技術部次長Shri Ajay Prakash Sawhney則強調，印度正在尋求吸引更多的外國投資以促進其製造業，目前共有160多家台灣企業在印度投資，包括主要電子大廠富士康、緯創、和碩等。對於台灣企業而言，印度既提供了一個龐大未飽和的市場，又為台灣製造業提供了具競爭力的勞動成本。

(中時 )