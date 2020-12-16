失蹤40天的邱男被獵人路過發現，家屬將依約致謝50萬元賞金。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

新竹邱男在中橫便道失蹤第40天，被路過獵人楊東波發現而獲救。家屬表示，本周五將在東勢農民醫院致贈50萬元獎金給邱男的救命恩人；對此楊東波表示，晚上已接獲邱男姐姐來電告知說要見一面，但電話中沒有明確提及獎金一事。

新竹邱姓男子11月6日傍晚5時許，騎車闖越中橫便道德基管制站，一路飛車狂奔22公里，管制站人員來不及攔阻，邱男在途中撞傷保全員，並一路騎到便道1.7公里，一臉惶恐高喊「我後面有歹徒啊！」接著棄車拔腿狂奔400公尺，隨即消失在明隧道盡頭，疑似縱身跳下150公尺深溪谷。

邱男人間蒸發第40天，各界認為凶多吉少，家屬也指控管制站人員「撞死人」，揚言提告涉過失致死。警消及民間團體不放棄搜救，直到15日晚上9時許，邱男被路過的獵人楊東波發現棲身在廢棄電廠涵洞，今日凌晨1點多奇蹟似獲救送醫。

邱男家屬日前曾發布懸賞50萬元尋人，邱男姐姐今日下午去電谷關派出所長王繼生並轉知媒體，表示本周五下午2點將在東勢農民醫院致贈50萬元給恩人楊東波，並當面表達謝意。

對此楊東波證實，晚間已接獲邱男姐姐來電，對方電話中指提到想見自己一面，應該是為了獎金，但電話中並沒有提到獎金一事。

(中時 )