頭份市藝術公園周邊有新落成的住宅大樓群，生活機能優越。（謝明俊攝）

頭份市藝術公園鄰近尚順廣場，生活機能優越。（謝明俊攝）

頭份市音樂公園未來將增設親子遊樂設施。（謝明俊攝）

頭份市人口已超越10萬人，年輕族群占有不少比率，希望能有一個專業的運動中心，頭份市公所計畫透過縣府向中央爭取預算興建，目前考量地點包括頭份市藝術公園等場址，市長羅雪珠期望未來結合鄰近的尚順廣場、音樂公園、新建住宅大樓群等，打造成為頭份市最現代化的新街區。

頭份市音樂、藝術等2座公園，座落在富國街、昌隆一街，2座公園以昌隆一街為界，東接尚順廣場，西側則為私有土地，目前已有住宅大樓陸續新建中，生活環境及品質非常優良，未來如果能再興建全民綜合運動館，將提供更完善的生活機能，被視為未來頭份市的「信義計畫區」。

頭份市音樂、藝術公園，均屬頭份市公所用地，先前，市公所挑選市有全民運動館場址時，曾經考慮多個地方，包括忠孝公園、建國花市等，但因地目變更作業不及等因素而作罷，最後，市公所與苗栗縣政府共同商議，認為藝術公園預定地，地點適中，是未來市區重心位置，最適合用來興建運動中心。

日前，頭份市公所已研擬好初步計畫，並已送縣府審核，希望縣府全力支持向中央爭取預算興建。據頭份市長羅雪珠表示，如果縣府同意支持興建全民綜合運動中心，再結合周邊尚順廣場、音樂公園、以及新建住宅大樓群等設施，將成為頭份市生活機能最為完善的新街區，提供頭份市民更健康完善的生活環境。

(中時 )