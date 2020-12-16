針對醫師蘇偉碩遭「查水表」，高雄巿議員黃紹庭聲援認為，這無疑是國家機器發動的政治追殺，對提出問題的人要求噤聲，形成難以想像的「寒蟬效應」，他也反問，這難道已是警總復辟，台灣重回戒嚴時代？

黃紹庭指出，像蘇偉碩如此的專業醫師，長期關心萊豬對台灣人民身體健康的影響，提出具有科學根據的警示，卻被衛福部向警政署提出檢舉，警政署旋即要求對方到案說明。警政署儼然回到當年的「警總時代」。

政府手中掌握龐大權力與資源，面對人民的質疑，本應公開說明與人民溝通，讓人民安心，而非動輒以「查水表」、擾民的方式、限制人民言論自由，來達到他們的政治目的。

在這次「約談」過程當中，高雄市政府警察局也儼然成了「小警總」，試問，警方約談蘇偉碩到案說明，是否就是在製造恐怖，讓人民不敢發表反對萊豬進口的言論？這跟回到當年的威權時代、白色恐怖有什麼兩樣？

黃紹庭說，高雄巿長陳其邁一再地拒絕簽署「禁止萊豬進入高雄市的聲明」連署書，現在連高雄市民發表反對萊豬的言論，都被「查水表」，身為市長，是要繼續「黨意」凌駕「民意」，還是要保護全體高雄市民，免於吃毒萊豬及免於恐懼的自由。

(中時 )