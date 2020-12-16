日本職棒今（16）日公布中央聯盟、太平洋聯盟最佳九人獎，其中央聯的讀賣巨人隊有5人獲選，不僅居12球團之冠，也是隊史首次。中日龍、阪神虎無人獲選，阪神是連續5年摃龜，追平隊史1995-99年的紀錄。近來阪神大肆補強，看明年有無機會中斷這項不名譽紀錄。

洋聯得獎情形比較平均，「日本一」4連霸的軟銀鷹有3人雀屏中選，西武獅、樂天金鷲、火腿鬥士各2人，排名墊底的歐力士猛牛也有1入獲選。洋聯因實施指定打擊（DH）制，全部是10人得獎，比央聯多1人。

今年有個特殊現象，就是兩聯盟全部19位得獎者竟然全部是日本人，沒有洋將獲獎。上次發生這種情形是1959年，距今已61年之久，明年「助人」們也要加油了。

以個人來看，巨人隊的坂本勇人、丸佳浩都是第6次得獎，丸佳浩、鈴木誠也、淺村榮斗並且寫下5連霸紀錄，而淺村曾拿過最佳一壘手獎，後來改守二壘，加起來也是6度得獎。

此外，年齡最長的得獎者是栗山巧，他已37歲，上次得獎是2011年，當時他第3次獲得最佳外野手獎，暌違9年後再次得獎，這次卻是拿到最佳DH。村上宗隆則以20歲之齡獲得央聯最佳一壘手獎，是史上第6位20歲獲獎的野手。

中央聯盟最佳九人獎得主─投手：菅野智之（巨人）。捕手：大城卓三（巨人）。一壘手：村上宗隆（養樂多）。二壘手：菊池涼介（廣島）。三壘手：岡本和真（巨人）。遊擊手：坂本勇人（巨人）。外野手：佐野惠太（橫濱DeNA）、丸佳浩（巨人）、鈴木誠也（廣島）。

太平洋聯盟最佳十人獎─投手：千賀滉大（軟銀）。捕手：甲斐拓也（軟銀）。一壘手：中田翔（日本火腿）。二壘手：淺村榮斗（樂天）。三壘手：鈴木大地（樂天）。遊擊手：源田壯亮（西武）。外野手：柳田悠岐（軟銀）、吉田正尚（歐力士）、近藤健介（日本火腿）。指定打擊：栗山巧（西武）。

(中時 )