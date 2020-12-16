巴基斯坦軍方說，在與印度爭議的克什米爾山區軍事化控制線（LoC），再次出現兩方交火，2名巴基斯坦士兵反擊印度的砲火時身亡。

半島電視台報導，星期二晚間，巴基斯坦軍方發表聲明指出，35歲的奈克‧沙賈汗(Naik Shahjahan)和21歲的席波伊‧哈米德(Sepoy Hameed)不幸在陣地身亡，他們英勇表現了對國家的盡忠。事件發生地點在巴基斯坦掌控的克什米爾省巴沙爾地區(Bagsar)。

軍方補充說，在交火中，巴基斯坦的反擊「給印度軍隊造成了巨大的人員和物資損失」，但未提具體細節。

印度軍方並沒有相應的報導，既沒承認也沒否認雙方再次交火。

印巴兩國自1947年從英國獨立以來，領土爭議就沒有停止過，自2003年起，停戰協議雖然名義上有效，但印巴雙方經常違反停火協議，在過去兩年中，幾乎每天都有砲擊報導。

巴基斯坦說，今年印度違反了停火至少2970次，炸死29人，249人受傷。

印度沒有發表此類衝突造成的人員傷亡數據，但印度陸軍中將薩特林德‧庫馬爾(Satinder Kumar)·上週表示，巴基斯坦「增加了違反停火的次數」。

(中時新聞網)