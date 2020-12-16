「五連霸」的國民黨籍台南市議員蔡育輝，被檢舉涉嫌挪用部分助理費補助服務處的程姓主任，期間達1年，金額約10餘萬元，經檢調持票搜索2處地點，並傳訊4人後，認定蔡育輝及程姓主任雖然涉嫌，但無聲押必要，訊後分別諭知8萬、4萬元具保。

不過，蔡育輝喊冤說，由於程姓主任是退休軍人，依規定助理費無法足額申請，他才徵得其他助理的同意，將多領的助理費補貼給程男，並沒有將助理費放進自己口袋；如果檢方認為此舉不當，他也願意繳回。

蔡育輝還強調，從政近20年，他從來沒有將應給付的助理費，放進自己的口袋，甚至還以自己的薪水補貼助理油料及汽機車維修費、意外責任險及獎金，每個月的人事費用約透支5萬元以上，自信清白從政，絕未貪汙。

蔡育輝指出，他所聘用的助理中，不乏具有退休軍公教身分者，雖然這些助理們擔負的工作量多、責任重，承受的工作壓力也十分沈重，卻因有支薪上限，無法申報獲得對等的酬勞，因此經助理之間相互溝通後，為「利人利己」，才有私下自行調整的互助共識。他基於照顧部屬的責任，也認為此舉是人之常情，並無詐領助理費的犯意。

蔡育輝認為，自從擔任議員以來，為民權益敢大聲，選民服務深耕基層，家人更無從事包攬政府工程、做政府的生意；縣市合併後，他致力爭取大新營區建設，避免溪北地區的沒落，相信鄉親絕對有感。他還重申，誓言清白參政，不貪不取，從一而終。

台南地檢署檢察官郭書鳴15日指揮台南市調查處人員，經搜索2處地點，並傳訊蔡育輝等4人後，初步估計詐領期間為1年，詐領金額約10餘萬元。

(中時 )