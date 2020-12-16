美國食品暨藥物管理局（FDA）今天授權批准一款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）家用快篩檢測組。這款快篩檢測組不需持有處方箋就可在藥房購買，約20分鐘就能得知結果。

這款檢測組由澳洲開發商Ellume製造，售價約30美元（約新台幣840元），公司更計畫在2021年1月生產300萬套。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）表示，這次緊急使用授權代表著一個「重大里程碑」。

哈恩指出：「我們正幫助美國人民擴大篩檢管道，除了減輕實驗室和檢測量能的負擔，也提供他們在自家舒適且安全篩檢的更多選擇。」

Ellume的快篩檢測組讓民眾使用鼻咽拭子採集檢體，然後再把樣本放入分析儀中。

檢測結果只需大約20分鐘就出爐，且會透過手機應用程式告知使用者。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據，美國累計確診總數已經超過1670萬例，且有逾30萬人病故，為全球疫情最慘重的國家。

(中央社)