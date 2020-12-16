邱男被搜救人員找到時，雖然虛弱但意識清楚可對話。（警方提供/王文吉台中傳真）

新竹37歲邱姓男子，11月6日闖中橫管制區後，整整失蹤41天，15日深夜被獵人發現報警，16日凌晨獲救，除了爆瘦虛弱，幾乎無大礙，就連醫師聽到邱男喝水維生41天，都表示難以置信；而資深法醫高大成則分析，邱男存活的關鍵正是「山泉水」，因山泉水富含礦物質，讓他不至於因缺乏鉀離子，產生立即生命危險。

邱男凌晨被救出後，立即送往醫院救治。醫師表示，邱男意識清楚，雖嚴重脫水但生命跡象穩定，健康狀況正常。對於外傳邱男41天僅喝水維生，醫師表示難以置信，認為沒電解質及營養素，是很難撐過，臆測應該有其他維繫生命的方法。

光喝水活41天可能嗎？資深法醫高大成說「有可能」，因為國外就有超過100天只喝水、未進食而存活的例子，但邱男依舊非常幸運，因為他喝的是「山泉水」。

據三立新聞報導，高大成表示，人體只要缺乏鉀離子，就會造成心臟衰竭，產生立即生命危險；而邱男喝的「山泉水」，恰巧富含礦物質，讓他補充到足夠鉀離子，只要吃一些野草或蛋白質類，就能勉強維生。但一般人如果完全不進食超過一個禮拜，就會腦部缺氧，陷入昏迷。

(中時新聞網)