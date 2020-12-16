中芯國際16日於港交所正式公告，蔣尚義將回鍋中芯國際擔任副董事長，引發現任聯合首席執行長梁孟松認為不被尊重與信任，憤而在董事會上提出辭呈，中芯國際正積極挽留。至於蔣尚義的回歸，是否能帶領中芯國際走出美國制裁陰霾，尤其是穩住梁孟松開拓的14奈米以下製程，甚至是先前由梁孟松證實先進製程精度已經接近7奈米製程的N＋1製程技術，是否能繼續推動下去，成為市場關注焦點。

前台積電營運長蔣尚義2013年從台積電退休後，於2016年12月加入中芯國際，並在2019年卸下職務前往武漢弘芯擔任執行長，但隨著武漢弘芯這齣10年最大半導體騙局被踢爆，蔣尚義萌生退意，並於今年7月離職、前往美國，隨後，在12月15日有陸媒報導指出，蔣尚義將回鍋中芯國際，並在16日於港交所證實消息。

蔣尚義對於回鍋中芯國際，僅表示他只是單純的工程師，有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想。他也表示與中芯國際董事長周子學很熟，並談論許久，主要是因為他還對半導體有強烈熱情，非常衷於先進封裝技術與小晶片研發，在中芯國際實現理想會比較容易。

蔣尚義表示，中芯國際較武漢弘芯能力較強，有先進封裝基礎，現在中芯國際的先進製程已至14奈米、N+1、N+2製程，相信能實現他在先進封裝和系統整合的夢想，比武漢弘芯快至少4到5年。

蔣尚義也對於被稱為台積電叛將，他滿腹苦水，表示他沒有挖台積電的人，也沒洩漏台積電機密，不能說與台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，「為什麼要把我講成這樣？」

中芯國際在11月初公布今年第3季財報，這也是該公司遭到美國政府制裁後首個公布的財報，若扣除政府1.38 億美元補貼，中芯國際仍處於虧損狀態，好消息是，第二代先進工藝N＋1製程已經進入小量試產階段。

梁孟松當時表示，N＋1製程正在穩定推進，預計未來2~3季，就能趕上原先制定產能填補到所需程度。該公司也引進ASML的DUV光刻設備，採用浸潤式微影技術，讓N＋1製程技術逼近7奈米製程精度，藉此躲過美方制裁。

但隨著美國出口管制措施，導致先進製程研發所需的半導體生產設備無法進口，目前中芯國際今年第三季業績來自於14奈米製程貢獻營收(涵蓋28奈米)提升至14.6%，較前一季9.1%有所提升，但來僅來自於14奈米有多少部分無法得知。

以中芯國際目前資本支出投入在28奈米產能擴張，以及14奈米以下製程研發與客戶投單等方面，蔣尚義上任的最大課題就是穩住這些既有的營運目標，若想要優先啟動一直想要執行的先進封裝技術，恐怕還得等等。

(中時新聞網)