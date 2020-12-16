長期關注萊劑肉品問題的醫師蘇偉碩，因發表反萊豬的專業意見，接獲高雄市警察局通知，要他12月25日晚間10點到案說明，消息曝光後，引發外界譁然。高雄警方今(16日)晚間證實是衛生福利部於10月28日向內政部警政署告發。對此，衛福部證實，會大動作告發，是因為「他講得太過了」，目前正在釐清是署內哪個單位提告。

《中國時報》記者電訪蘇偉碩，他強調所發表的言論有憑有據，無法理解哪裡違法、為什麼會被約談？他更霸氣表示，就算查水表「也封不住我的口」。

針對此風波，高雄市政府警察局三民二分局回應，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息，而於10月28日向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦，刑事局通知蘇偉碩，但他並未到案，所以於7日函交三民二分局依法調查偵辦，通知書在15日送達。

據《ETtoday新聞雲》報導，食藥署長吳秀梅表示，蘇偉碩用高劑量動物實驗來講萊劑對民眾影響，確實有誤導之虞，因為「他講得太過了」，才會透過大動作進行告發。另外，衛福部也提到，未來若發現有人傳播食安不實謠言，也會移送法辦。

(中時新聞網)