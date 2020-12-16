配合大法官5月底宣告通姦罪違憲，行政院會明將通過配合修法，通過「中華民國刑法」第239條、第245條修正草案，及司法院函送「刑事訴訟法」第234條、第239條、第348條修正草案，完備法制程序。

大法官5月宣告通姦罪違憲，法務部及司法院分別在6月啟動相關修法，包括法務部主管的「中華民國刑法」第239條、第245條修正草案，以及以及司法院函送「刑事訴訟法」第234條、第239條、第348條修正草案明天都將在行政院會討論通過。

法務部表示，相關修法只是配合大法官釋字第791號解釋，其中239條內容為通姦除罪化、245條則是告訴乃論部分，既已除罪就無告訴乃論問題、同一條文的「配偶縱容或宥恕者，不得告訴」也一併刪除。

另外，配合去年大法官釋第775號解釋，認定累犯一律加重其刑違憲。法務部這次修法中，也把文字調整為「再犯之罪為得易科罰金或易服社會勞動之罪，因前項規定致應宣告不得易科罰金或不得易服社會勞動之有期徒刑，且有過苛之虞者，得不加重之」。

官員說，修法後將改為5年內故意再犯仍應加重本刑1/2，但有2項例外，白話來講就是因加重其刑規定，會變成不得易科之罪刑者，則不加重其刑；另外就是輕罪不加重，以免偷枝筆或橡皮擦之類的罪行，最後也要加重其刑1/2，產生社會爭議。

(中時 )