中橫墜崖失蹤40天邱姓男子，如人間蒸發一般，坊間穿鑿附會的「魔神仔」傳說再起！東勢區的台中市議員冉齡軒本月初，建議警方到和平區的大廟及土地公廟拜拜，祈求神明庇佑及協助；和平分局長吳燕山連日來更是一口氣拜4間廟，神奇般的15日晚上近10時就傳來發現邱男的好消息，讓吳燕山決定前往4廟還願。

曾在台中市議會問倒民政局長吳世瑋「人往生後靈魂多久會離開身體？」冉齡軒說，邱姓男子在11月間失蹤後，她一直關心搜救進度，12月3日市議會總質詢期間，她請東勢分局長吳銘淵、和平分局長吳燕山到她的辦公室；建議警方帶著水果等貢品和金紙，到和平區的大廟及土地公廟拜拜祈求神明保佑，並能夠幫忙協尋，終究人命關天！

吳燕山指出，他聽了冉議員的建議，就先帶谷關派出所長王繼生，到邱男失蹤處附近的中橫37K的土地公廟拜拜，連日來又去了和平三山國王廟福山宮、谷關古靈寺；昨天他在司機陪同下到谷關大道院拜拜，果然晚間9點多就找到邱男，決定帶著貢品、金紙前往四間廟還願。

冉齡軒表示，她會建議分局長要去拜土地公，是因地方上常有老人家上山就沒回來，子女上山去找，且質疑「明明常走這條路，怎麼會不見了？」老人家往往會回答，就是有人帶他走。她雖不鼓勵迷信，但民間習俗就是如此，如果辦案或尋找失蹤家人遇到瓶頸，就會到廟裡拜拜請求神明指點迷津。

(中時 )