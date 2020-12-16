隨著東北季風南下，讓迎風面的北台灣呈現濕濕涼涼的天氣，而明(17日)東北季風逐漸減弱，但到周五又有一波東北季風及冷空氣南下，在這短暫期間，溫度可小幅回升1至2度，水氣也會減少，對此，氣象達人彭啟明也呼籲，北部朋友可以好好把握這短暫空檔，因為接下來濕涼有雨的天氣，可能要持續到年底。

臉書專頁《天氣風險 WeatherRisk》指出，明日好天氣雖有短暫空檔，但迎風面的北部和東北部雲量仍偏多，會出現局部短暫陣雨，不過雨勢可望略減。到了周五晚上，將再有一波東北季風及冷空氣南下，且會持續影響到下周二。初估這波冷空氣強度和目前類似，但要別留意的是，這波冷空氣影響期間，水氣預估會比較多，因此可能又回到多雨的天氣型態。

氣象局資料也指出，本周天氣大致上是典型的受東北季風影響，由以迎風面需特別注意降雨，而周六另一東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；尤其周六、日(19日、20日)水氣較多，讓基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間較長，其他地區則為多雲。

天氣風險主播賴忠瑋表示，周五下半天起，南方的菲律賓附近水氣逐漸增加，並往台灣飄來，會造成迎風面的北部和東部容易有雨，南部和東南部甚至也會有局部零星短暫陣雨或飄雨的機會。只是這波水氣的變動性比較大，台灣在水氣影響範圍的邊緣，若位置稍有偏差，影響就不大。預計下周二起台灣附近的水氣將逐漸減少，冷空氣也會慢慢減弱。

(中時新聞網)