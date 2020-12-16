中華航空為歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，新塗裝不但維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，最大亮點更在「CARGO」的C中藏有台灣的圖案，但不料卻引來各界批評。對此，資深媒體人黃暐瀚曝光17年前華航彩繪飛機飛的遭遇和秘辛，並直言改變塗裝可能會導致台灣的飛機出不了國門。

對於華航貨機的新塗裝，黃暐瀚15日在政論節目《少康戰情室》中直言，這是已經不知道該怎麼改，才弄出來的，「我看了半天，沒有Taiwan怎麼被看見？一個外國人看來看去就是Cargo而已，你說裡面有包一個台灣地圖，他哪知道這是台灣？台灣人當人知道這是台灣地圖，你說美國人會知道嗎？智利的人會知道嗎？

黃暐瀚指出，華航的人知道，台灣要放上去這個事情是能做，但做完會有麻煩，接著他秀出一張2003年華航台灣意象彩繪飛機的照片說道，「2003年的9月4日，這架飛機本來要飛往日本羽田機場，為什麼是一個模型，我跟大家報告，因為當時飛機飛不出去，草草的又把塗裝改回來」。

黃暐瀚透露，那年因為SARS，前總統陳水扁想把台灣弄出去，並介紹當時飛機上的彩繪，有觀光局的宣傳口號、台灣地圖輪廓和台灣的字樣等等，而這架飛機原本預定2003年9月4日從台北松山機場出發首航，要飛往日本和加拿大，但不料前一天晚上卻突然取消行程。

黃暐瀚解釋，「日本不讓你飛，加拿大也拒絕」，理由塗裝沒有符合國際民航組織當時登陸的圖像，所以寫了這麼大的台灣的結果，可能是會飛不出去。

(中時新聞網)