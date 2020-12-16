全球知名成人影片網站《Pornhub》，遭指控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，因此超過210萬人聯署要求關閉，面對輿論壓力，《Pornhub》進行平台內容大掃除，將1000多萬則影片下架。並聲明未來只有官方認證的帳號，才能上傳影片，也禁止多數影片的下載功能。《Pornhub》的大動作讓眾多老司機哀嚎，而「宅神」朱學恒則震撼表示「唐老師又預測到了」。

朱學恒在臉書轉貼PTT討論《Pornhub》事件的文章，並留言：「震撼，唐老師又預測到了這個全球大事件」。

星座專家唐綺陽曾在本月6日所發表的《12/7-12/13星座運勢週報》就曾提到，「本周『木土合』來到『1度內』了。眾所週知這是重要星象，帶來『改變社會結構』的動盪」。她當時就提醒：「站在這木土交接又相合的「歷史當口」（尤其是這個12月），則必然有諸多『突發事件發生』（發生什麼都有可能，因為，某些『持續已久的洶湧暗潮，紛紛浮上檯面』）」。

此外印度神童也說到「阿南德所用的『吠陀占星術』在印度擁有2千多年歷史，根據天體的運行和相對位置的關係，來占卜地球上的人與事。今年11月開始，木星將進入摩羯座，在12月21日與土星相遇，形成『木土合相』。阿南德說，在這次合相中，被視為吉星的木星遭凶星土星剋制，合相位顯示為『大凶』，將給地球帶來災難。」。

網友也紛紛搞笑回應：「快到了到底會發生什麼大事，原來是全球男性的大災難，真準」、「這星期我算到唐老溼又胖5斤了！因為食言而肥」、「合相位顯示為『大胸』，將給地球上的宅男帶來災難」、「砍p又砍x??? 你們是要半數的人類暴動嗎？」。

《Pornhub》訪問流量世界排名第10，每個月至少35億訪客進到網站，每天逾30億廣告曝光量，使用量相當驚人，《Pornhub》其中一個特色，就是影片幾乎都是由一般網友上傳，官方很難嚴格控管內容，因此出現不少有關兒童性侵影片、主角遭報復流出、偷拍、仇女、種族情節等內容，掀起不小的爭議。

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