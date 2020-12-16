全球保險科技商機大爆發，國泰產險總經理陳萬祥表示，過去5年保險科技持續成長，平均投資金額高達71億美元，產險應用最具爆發力；因應時代趨勢，國泰產險攜手遠通電收、遠創智慧，透過異業數據與創新合作，推出首創「高速公路碰撞險」，強調只要會網購，就會操作保險電商平台，碎片式的保險單品，讓民眾以最實惠的保費，用多少即保多少。

陳萬祥表示，電商式投保平台，目的是將保險設計得像網購一樣簡單，還能將欲選購的保險商品放入「購物車」，結合一次購足的概念，結帳即完成投保；由於保險是高度監理的產業，陳萬祥強調，保險該有的步驟，在電商式平台中一樣都沒有少。

國泰產險首創「高速公路碰撞險」，屬於碎片式保單，最大的特色是「走多少、用多少」，更簡單來說，車主(保戶)開上高速公路，保單才啟動，一年期保單中購買固定5000公里作為保障里程，但公里數該如何計算呢？ 陳萬祥表示，會依高速公路的eTag感應，來扣抵公里數，當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5000元補償金，因此，年保費也相當實惠，僅165元，相當於1至2個便當錢。

若車主一年內5000公里的里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶；陳萬祥指出，「高速公路碰撞險」就好比民眾已經有意外險、人壽保單了，但出外旅遊總會擔心突發狀況或額外衍伸的海外醫療，出遊前會多買張旅平險。

陳萬祥表示，這次是由國泰金控數數發中心與國泰產險攜手，協助保險服務「數位轉型」，電商式保險體驗平台「BeSafe享出門」，突破過往只能購買套裝式保險商品的藩籬，以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規範陸續推出多達37種保險方案，能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險。

「BeSafe享出門」真正實現量身訂做客製化，除基本的人身與汽車強制險，以及時下熱門戶外露營活動、通勤、寵物等險種外，更推出多種情境如約會、追星、看展等組合險等，除能實際符合客戶出門所需外，該投保平台更有如電商網購般流暢設計概念屬於「小額高頻」；而碎片式保險的設計，未來也可望延伸到租賃、停車時，給予民眾更多保障。

(中時 )