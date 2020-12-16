精神科名醫蘇偉碩因多次公開反對萊豬，竟遭政府查水表，且檢舉人還是衛福部，引發軒然大波。有網友一查蘇偉碩經歷，發現他曾在2012年間曾因反瘦肉精，獲民進黨團邀約替綠委們上課，如今卻被民進黨政府查水表，直呼「他作夢也想不到」。

事實上，蘇偉碩一直以來堅定反對瘦肉精，數十年立場從未變過，從扁政府承諾開放萊牛到馬政府有條件開放，他也始終堅持反對立場，獲得許多農民賞識。也因為這個緣故，2012年民進黨反馬政府進口美牛當下，力邀蘇偉碩為綠委們上課，講述「為何反對瘦肉精」，獲得好評。

未料今年8月底，總統蔡英文突下行政命令，開放萊豬與馬政府時期禁止的30個月齡以上牛隻，蘇偉碩依舊持反對立場，多次公開反對，如今卻遭昔日同陣線戰友出賣，不但被警方約談，且舉報人還是衛福部。

PTT八卦版鄉民也紛紛留言：「蘇醫師大概從沒想到，告他的竟然不是國民黨，而是民進黨」、「2012反馬沒事，2020...保重吧」、「好唏噓，醫生立場從未改變，現在卻被清算」、「民進黨：這個醫師已經沒用了」、「當年幫綠委上課，現在變成中共同路人了」、「被說是獨裁的KMT沒辦他，結果是被民主的DPP查水表」、「林杰樑醫師如果還在，現在可能也不妙了」、「活該，學林9萬直接轉彎不就得了」。

(中時新聞網)