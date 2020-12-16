知名製作人陳玉珊有許多經典作品，像是偶像劇《薰衣草》、《命中注定我愛你》、《蘭陵王》，和人氣電影《我的少女時代》，每個作品都獲得超高討論度，而她昔日和小鮮肉王大陸喇舌一事也吵得風風雨雨；但陳玉珊無畏流言蜚語，在近期最新作品電視劇《狼殿下》仍讓王大陸當男主角，還自曝導演福利，粉絲超羨慕。

古裝電視劇《狼殿下》是陳玉珊近期最新作品，由王大陸、李沁、肖戰、辛芷蕾、林佑威和郭書瑤主演，11月開播後討論不斷，主題曲和片尾曲還找來天后蔡依林詮釋，幕前幕後陣容都很豪華；其實這部戲早在2017年就拍攝並殺青，因當地規定才延宕到最近才上映。

陳玉珊近期最新作品電視劇《狼殿下》讓王大陸當男主角，還自曝導演福利，粉絲超羨慕。(圖/ 摘自陳玉珊微博)

當時選角就引起熱議，因為陳玉珊和王大陸在合作《我的少女時代》時，慶功時有忘情喇舌，甚至爆出兩人「關係親密」，但這些傳聞後來就不了了之；陳玉珊在《狼殿下》選角時則說，「王大陸那種男性賀爾蒙感覺，皮膚黑黑、很健康的男生就特別像劇中的狼仔」，大讚他有多適合這角色。

而今（16）日晚間陳玉珊在微博曬出一張當時拍攝《狼殿下》的工作照，打趣地說「搖滾區看戲」，還說這是「導演的福利」，畫面中近距離看著王大陸深情演出；粉絲也一一在底下表示羨慕，「好清奇的角度」、「羨慕」、「我也想看這個角度」、「希望躺著的那個人是我」。

(中時新聞網)