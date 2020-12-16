第39屆亞洲奧林匹克理事會會員大會今天在阿曼首都馬斯喀特舉辦，會議中投票通過2030年亞洲運動會由卡達首都杜哈舉辦，這將是繼2006年之後，杜哈再度成為亞運的東道主。

會議上由兩個亞運申辦城市杜哈及利雅德進行簡報，並由亞奧會評估委員會說明場勘報告。會中亞奧會主席阿罕默德親王提出臨時動議，提案本次兩個申辦城市經由大會投票後，最高得票者 2030年亞運會主辦城市，次高者為2034年亞運會主辦城市，此提議也經大會通過，會員投票結果最後是杜哈勝出，代表2030年亞運會由杜哈舉辦，2034年亞運會則由利雅德當主人。

今天的會員大會中也由三亞亞洲沙灘運動會、汕頭亞洲青年運動會以及泰國亞洲室內暨武藝運動會等3個2021年亞洲綜合性運動賽會籌備會，說明目前籌備情形，2022年杭州亞運也透過會議，向與會者說明目前亞運籌備情形，亞奧會也與 2025年亞洲青年運動會主辦城市烏茲別克塔什干簽署主辦城市合約。

本屆會議因為新冠肺炎疫情採取實體、線上並行方式舉行，中華奧會由秘書長李玉芳代表於中華台北線上出席，亞奧會財務委員會主席及執委、中華奧會顧問陳國儀亦線上參與，並以錄影方式代表財務委員會進行報告，至於實體會議代表，是外交部駐阿曼代表處代表陳柏秀參與本次亞奧會會員大會。

杜哈舉辦過2006年第15屆亞運，當時中華成棒隊摘金，是1994年棒球項目成為亞運正式競賽項目以來，中華成棒隊首度在亞運奪金，另外，卡達也是2022年世界盃足球賽主辦國。

(中時 )