國內新職籃P. LEAGUE＋（PLG），16日驚傳某球員私人影片遭外流事件，聯盟在第一時間發出官方聲明，強調將會與球員站在同一陣線，對有心散播者提出法律行動，也會積極與教育部、警政署參與相關專案以確保聯盟比賽的絕對專業性與公正性。刑事局晚間表示，12月6日已接獲報案，得知可能有兩名以上球員被害，目前正積極偵辦中。

據了解，警方目前已知有兩名球員曾接到恐嚇電話，歹徒以迂迴、暗示的語氣向球員表示手中握有他們的私密影片，但並未明確要求勒索金額，球員看到相關截圖，才赫然發現是3年前遭人截錄的影片，根據球員說法，警方懷疑可能還有其他被害人，現正調查釐清，並循線追查可疑嫌犯中。

聯盟表示，之前獲悉年輕球員遭 ＃數位性別暴力， ＃網路桃色詐騙 傳聞，聯盟調查雖然確實有年輕球員受害，但情節是真偽參半，針對受害者除立即提供包含法律意見等相關協助外，聯盟呼籲愛惜台灣運動環境、在意數位性別暴力的朋友們，拒絕且主動勸阻有意者散布任何猥褻文字、音訊、影像等任何形式資訊。

(中時 )