日本特攝影集《超人力霸王》風靡全球，更曾因衍生眾多作品，在2013年獲金氏紀錄肯定為相關系列劇集最多的電視劇。將《超人力霸王》改編為漫畫作品的日本漫畫家一峰大二，也是熱潮推手之一，但個人官方推特於15日證實，他已於今年11月底因腦出血和大葉性肺炎而辭世，享壽84歲，令不少漫迷惋惜不已。

一峰大二本名為寺田國治，出生於東京，拜師於編劇岡友彥門下，並於1956年正式出道。1960年到1970年間，致力繪製英雄主題相關漫畫，《超人力霸王》就是其一。其餘知名作包含棒球漫畫《黑色秘密兵器》、《電子分光人》及《怪盜．亞森羅蘋》。

《超人力霸王》自1966年起於日本開播，以「鹹蛋超人」譯名廣為台灣民眾所知，描述來自宇宙的超人力霸王在地球與怪獸不斷搏鬥的戰鬥故事，延伸出超過20部相關系列作品。即便作品推出超過50年，仍熱力不減，明年將於台灣上映的《超人力霸王》劇場版電影，也在近日成為話題。

一峰大二2005年曾以《繪畫工作半世紀一峰大二大全集》，獲頒日本漫畫家協會特別獎。日本漫畫家協會發佈公告指出，一峰大二自協會創立時，便一直是會員之一，衷心為一峰大二的靈魂祈禱。官方推特貼文則表示，一峰大二直到最後，仍不斷堅持繪畫。令漫迷大為感動，紛紛推文悼念。

(中時 )