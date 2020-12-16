侯彥西、莫莉將演出《再說一次我願意》。（盧禕祺攝）

電影《再說一次我願意》開鏡，蔡凡熙、郭書瑤、莫莉、侯彥西、方文琳、祖雄、宥凱、大蛇丸、王鏡冠、王茉聿、陳羿霏、吳雨璇等演員齊聚開鏡。（盧禕祺攝）

郭書瑤（瑤瑤）、蔡凡熙繼2017年的《通靈少女》後，2人再度合作，從小螢幕的遺憾愛戀，到大銀幕再譜戀曲，攜手主演奇幻愛情電影《再說一次我願意》。他們16日出席開鏡記者會，透露這次談起姐弟戀，片中有重複同樣情節的時空輪迴戲碼，因此笑稱吻戲部分有機會親「無限次」，不過問起尺度是否有進展到親吻以上時，2人則賣關子表示不能破哏，蔡凡熙形容自己飾演「體力很好」的人，留給觀眾無限遐想。

2人與侯彥西、莫莉、方文琳、大蛇丸、祖雄、宥凱、王鏡冠、王茉聿、陳羿霏與吳雨璇共同演出，導演稅成鐸於16日帶著劇組在聖興天后宮出席開鏡記者會，祈求電影票房開出紅盤。

郭書瑤坦言自己拍完戲殺青後，通常很少跟男演員聯繫，不過和蔡凡熙從《通靈》後卻變成好朋友，「可能當時拍戲革命情感比較深」。她興奮表示：「我一聽到是蔡凡熙有演，我連劇本都沒看就答應演了！畢竟圈內人要再合作不容易！」她說，2人在小螢幕作品殺青後，每年都會和劇組們相揪一起過耶誕，玩交換禮物，更爆料蔡凡熙是「大地雷」，曾準備廉價水果抱枕、滾輪器材被罵翻，讓一旁蔡凡熙哭笑不得，誓言要在今年耶誕要扳回一城。

被問對方交女友也知道？郭書瑤回：「我怎麼可能知道，但我的事情他絕對知道，他的事情通常都會從他媽媽那邊聽到。」郭書瑤說：「蔡凡熙之前不敢跟我開玩笑，畢恭畢盡非常有禮貌，現在則非常活潑。」談到角色不一樣，蔡凡熙說：「從上部作品演郭書瑤學長，到這次演年紀比她小7歲。」

莫莉這次主演電影，演郭書瑤的閨蜜，2個人之前會透過社群媒體聯繫，在表演課見到時，有種熟悉感，阻止瑤瑤遇到爛男人，角色個性冷靜細膩，與她本人不太一樣，「有吵戲沒吵架，但大概是罵人攻擊性旺盛，後來就與蔡凡熙吵架了！」現實生活中也是一位會充當建議給好友的人。

侯彥西在電影演蔡凡熙的好友，角色也是一位直播主，私下2人也常聚一起搓麻將打牌。此外，Youtuber宥凱則演出蔡凡熙的好友，大蛇丸則是本色出演，蔡凡熙則透露每次睡前想吃宵夜，都看他的影片止飢，看完就滿足入睡。《再說一次我願意》預計明年七夕情人檔期上映。

(中時 )