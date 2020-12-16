因應萊豬將開放，桃園市長鄭文燦16日指示農業局、教育局、衛生局多管齊下執行產地溯源，不但生鮮農畜產品要有驗證機制，學校午餐也要採用可溯源的國產肉品，就連夜市也落實「農場到餐桌」管理，市府也建置「桃食安心資訊平台」，一條龍讓外食族食得安心。

鄭文燦表示，含萊克多巴胺容許量的豬肉元旦開放進口，為消弭民眾疑慮，11月1日率先於八德興仁花園夜市、桃園夜市以及中壢夜市，試辦「食品原料產地溯源」方案，推動「農場到餐桌」溯源管理，他實際走訪發現只要以手機掃描夜市攤商前的二維條碼（QRcode），就能清楚地看到食材來源資訊，保障食安知的權益。

「食安基礎是農安！」鄭文燦說，衛生局也在建置「桃食安心資訊平台」，力促業者登錄食材來源，揭露餐點的原料、上游商及產地等，讓食安資訊透明化，若外縣市發生食安事件時，市府也可藉由平台即時追溯，杜絕有疑慮的食品繼續在市面上流通。

農業局長郭承泉表示，生鮮農畜產品得經由嚴格的驗證機制，才能申請「三章一Q」標章，近期也抽樣市售生鮮畜禽水產品，檢視產品標章的正確性，至今查驗80件皆合格。

而學校營養午餐，也透過強化契約規範和行政措施，要求食材一律採用有標章或可溯源的原料，廠商若違反規範，將加重罰則甚至終止契約，營養師每周登錄食材平台時，也要求加註原料產地。

鄭文燦強調，桃園蔬菜已有完整溯源認證，未來希望肉品方面也能加強，使民眾知的權利獲得完善保障。

(中時 )