醫師蘇偉碩發表「萊豬就是毒豬」言論，被衛福部依違反《食品衛生管理法》告發。高市警方配合通知，要求蘇偉碩當天檢附萊克多巴胺肉品對人體影響的相關資料予以說明。前台南縣長蘇煥智對此直言，衞福部公然查水表，實在非常可惡！

蘇煥智今天在臉書貼文表示，衞福部公然查水表，非常可惡！民進黨政府自己坐實沒有雅量，聽不進去不同的聲音。 網友回應表示，「蘇醫師講的有憑有據，執政當局忠言逆耳就罷了，怎可如此作為，令人心寒啊！」、「蘇醫師聽說當年還是野百合運動的憤青呢！」

國民黨立委林為洲則在臉書貼文表示，蘇偉碩醫師長期致力於宣導萊劑毒性以及其對人體的影響，民進黨卻在萊豬行政命令審查期屆滿的12月25日當天要約談蘇醫師？這太扯了吧！現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！蘇偉碩醫師才提及「現在的環境要說真話必須要有很大勇氣，除非家裡沒水表，但他有孩子，必須站在學術基礎向大眾報告『 萊豬有毒，萊豬就是毒豬』」。今天就得知蘇醫師要被約談，實在太令人火大。

發出傳單的高市警方則表示，是衛福部告發，警方配合通知，要求蘇偉碩當天檢附萊克多巴胺肉品對人體影響的相關資料來說明。

(中時新聞網)