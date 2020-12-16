緯創位於印度南部的iPhone廠房上周六遭暴徒砸毀，初步估計緯創損失43.7億盧比（約16.71億台幣），事件震驚海內外。對此，英媒指出，緯創廠此一暴力事件，反映出印度投資環境存在許多問題，事實上當商界討論產業鏈從大陸遷往印度時，連台灣「高鐵之母」多年前也因不堪營商條件欠佳，從印度撤出。

上周這起暴力事件，發生位於印度南部，緯創專為蘋果代工生產iPhone的廠房，遭共計約2000名工人及民眾破壞，結果生產線設備嚴重損壞、車輛被燒，以及數千部iPhone新手機被搶走。緯創否認事涉勞資糾紛，形容這是一起犯罪事件，正與當地政府合作維護公司及員工法律權益。

根據《BBC中文網》報導，台灣智庫中華經濟研究院東盟研究中心主任徐遵慈受時指出，由於大陸工資上漲，加上美中貿易戰恐長期化，許多台商跟隨全球供應鏈的遷移，把原在大陸的產能，轉到東南亞等其他地方。相對來說，印度是一個新的市場，有許多文化、法規等投資環境與社會生態方面的挑戰，因此，她說，在印度建立完整供應鏈估計還需要10年時間。

然而，緯創絕對不是惟一在印度遇上麻煩的企業。在台灣有「高鐵之母」稱號，一手打造台灣高鐵的欣陸控股董事長殷琪，過去10幾年來在印度接下許多基礎建設工程訂單，包括德里地鐵、海得拉巴高架路橋等，是最早進入印度的台商之一。

報導指出，就在2018年，殷琪接受《天下雜誌》訪問卻宣布該公司退出印度。她解釋原因是，在印度投資基礎建設風險很高，除了棘手的地方貪污問題外，繁文縟節導致很多工程款沒收到，並且因為該國仲裁沒有「調節機制」，因此每一個仲裁都要上法院，費時費力。她說，每個案子動用的備用款最後都超出預算，對營造產業來說風險太高，「在印度可以生存（下去），在（其它）任何地方都可以生存，到月亮都可以」。

因此，儘管鴻海與緯創都在印度布局，但這次緯創廠暴動案是否會影響外資進入印度，成為外界關注焦點。根據台灣官方資料，目前台灣投資印度金額達15億美元，並有105家台商。

事實上，作為產業學者的徐遵慈也分析，近年來，印度莫迪政府推出「在印度製造」（Made in India）政策，效果尚要觀察。她強調，印度各州的法規、文化差異極大，基礎建設不足，支持性產業尚未建立，加上投資以及勞動法規繁瑣，常造成台商在證照申請、購地、稅務以及僱用勞工等遇到很多麻煩。「與投資數十年的大陸或東南亞國家相比，印度的台灣投資都才剛起步， 重點還需要印度政府積極協助外資」，她補充。

(中時新聞網)