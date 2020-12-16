聯邦公開市場委員會(FOMC)將召開今年最後一次利率決策會議，預計在台灣時間周四(17日)凌晨公布最新會議報告，外界認為，利率不太可能再往下調整，但有機會擴大購債計畫。分析人士擔憂，由於美股已經漲到過高的程度，美國聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)帶來讓投資人失望的消息機率頗大。

據Barron`s報導，花旗經濟學者指出，部分投資人不斷期待Fed可以實施更為寬鬆的貨幣政策季續刺激市場資金流動，依照目前程度來看，Fed已經保持相當寬鬆的措施，但還是有機會讓部分投資人感到失望。根據預估，Fed在稍晚的報告可能有25%的機率會提到延長構債的平均到期時間。

CLS Investments投資長Marc Pfeffer對於Fed可能讓投資市場感到失望的機率感到憂心，從市場目前位在的水位來看，投資人失望的情緒可能壓過樂觀情緒。以標普500指數2021年每股盈餘(EPS)預估值來推算的本益比高達22倍以上，高過過去5年的平均值(17倍)。CIFC Asset Management投資次長Stan Sokolowski表示，目前股市的確有泡沫化的跡象，指出Fed發表報告同時，可能會有機會觸發股市崩跌訊號。

Fed先前已經承諾，低利率將維持至2023年，平均2%通膨率目標也將維持，但長天期公債殖利率這幾周持續走高，主要是受到經濟復甦預期的改善帶動，Fed官員就在FOMC之前，曾經討論何時縮減購債計畫的前瞻指引，並預期在升息之前好一段時間，就會停止購債行動。

(中時新聞網)