李施昤花了6個月做重訓和高強度的動作訓練，練就「聖誕樹背肌」。（Netflix提供）

韓劇《Sweet Home》是首部將網路漫畫中驚悚怪物立體重現的影集，16日在首爾舉辦發佈會，以視訊連線的方式讓導演李應福與宋江、李陣郁、李施昤、李到睍及等8位主要演員們齊現身受訪，聲勢浩大新鮮感十足。

這次在劇中完美演繹了各種動作戲而成為一大亮點的女星李施昤，在記者會上被主持人稱讚具有「聖誕樹背肌」，她表示因為導演想要塑造一個動作帥氣的女性形象，甚至有必須比較暴露、穿著內衣與怪物搏鬥的橋段，所以自己也是拼了命地運動，開拍前就花了6個月做重訓和高強度的動作訓練，所以相較之下也比拍攝其他的作品更為辛苦。

李陣郁則在劇中飾演受雇殺手，為了展現出前所未有的面貌，希望不要讓觀眾一眼認出他，所以在角色的外型上也「不惜毀容」嘗試變身。李到睍則透露這是自己第一次戴眼鏡飾演沉著的角色，覺得自己和角色有70％相似，希望能讓觀眾看到不同以往的魅力。

宋江透露當初聽到要演出角色「車賢秀」時相當開心也很有壓力，一方面要演出很冷靜的一面，又要把另外的黑暗面表現出來，該如何表現出同個角色的兩種不同個性而感到煩惱；不過導演李應福卻感性表示，看了宋江演的「車賢秀」會想起《剪刀手愛德華》的強尼戴普。

《Sweet Home》劇情描述一個拒絕與外界溝通的繭居族「車賢秀」(宋江 飾)，失去家人後獨自搬到破舊的公寓裡居住，在原本決定要自殺的那天，發現屋外突然發生重大變化，眼看可怕且無敵的怪物紛紛襲擊自己與身邊的鄰居，讓賢秀激起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，聽從冷靜青年「李恩赫」(李到睍 飾)的指揮，與具有神秘身份背景但一起奮力抗怪的「邊尚昱」(李陣郁 飾)以及「徐伊景」(李施昤 飾) 守護家園，還得小心提防身邊是否有人被「怪物化」的緊張懸疑故事。

除了眾多主配角都相當吸睛之外，《Sweet Home》前期製作與拍攝各長達8個月的時間、使用的場景浩大、請來好萊塢視覺特效團隊打造真實怪物都是焦點之一。劇組特別打造出共超過3500坪規模的拍攝場地之外，還找了屋齡已30多年的老公寓來進行拍攝，盡力營造出最真實的光影變化和整體氛圍。該劇18日於Netflix上線。

(中時 )