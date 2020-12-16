知名主持人兼專欄作家吳淡如昨(15日)在社群平台發了一則痛失好友的哀悼文。她憶及這位高中時期的好友不幸罹癌又覺化療太可怕，最後相信老中醫拒絕開刀；無奈老中醫並沒有把她治好，後期癌細胞轉移不幸病逝。

吳淡如憶及好友的人生是乘之作，貌美如花、個性開朗，雖然兩人上大學後斷了聯絡，但在某次同學會再次相聚，讓他們十分開心；但令讓人難過的是，恢復聯絡不久，吳淡如卻接到好友罹癌的消息。起初好友老公和知情友人都希望她能接受西醫治療或開刀，但好友因覺得化療太可怕，故改而接受病友推薦的老中醫治療。

好友病情的控制並不好，二年前某天好友打電話給她，說自己胸口流血，潰瘍盤旋的異味已經遮不住了，她還怕孩子知道，而老中醫見狀也只說：「要長久跟這個癌症做朋友」。顧不了太多，吳淡如忍不住痛罵好友一頓，雖然好友聽進去了，但為時已晚！癌細胞的轉移，讓她後期須仰賴呼吸器，最後不幸病逝。

吳淡如惆悵的說：「妳一直想要跟我去看櫻花，來年我會在櫻花樹下幫你祈禱，上帝的飛機來了，祈禱妳安穩上座，最後的日子辛苦妳了，你的勇敢還是我佩服的。也願上天賜福給你的家人，我知道他們多麼愛妳」。

(中時新聞網)