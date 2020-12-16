全球知名成人影片網站Pornhub，遭到抨擊影片內容涉及性侵、兒童性暴力，14日大動作下架近8成內容，砍了1000多萬支影片！這也讓許多老司機們哀嚎不已，不過更令老司機們震撼的是，據傳擊垮pornhub的是紐約時報記者紀思道（Nicolas Kristof），而他下一個目標，似乎是另一個在台灣比pornhub更受歡迎的成人網站xvideos。

有網友在PTT發表「擊垮pornhub的記者，盯上xvideos！」一文。該網友指出，「據傳就是這位紐約時報記者，Nicolas Kristof，一人掀翻了pornhub。接下來他的目標是掀了xvideos。」

網友補充說明「這傢伙跟他華裔老婆伍潔芳因報導六四天安門事件一起拿過普立茲獎。這傢伙曾在沖繩美軍強暴12歲日本少女事件發生後說，『多數日本女性就是喜歡看強暴情節的少女漫畫。』

這篇文章引發PTT鄉民暴動，紛紛激動回應：「我很擔心他的安危」、「全世界的宅男快集資暗殺他」、「P站X站R站也快了」、「世界各國鄉民哀嚎一片，不止台灣而已，唉！」、「他敢再這麼囂張 會被解決掉吧 國外是有槍的」、「我決定先預防性下載 大家都這樣硬碟要缺貨了」、「典型左膠SJW」。

xvideo與Pornhub同時在2007年推出，皆為全球知名色情影片分享網站，全球排名Pornhub在xvideo之前，然而有網友在ptt貼出台灣地區的使用網站排名，xvideo卻在Pornhub之前，顯示xvideo更受台灣鄉民喜愛。

(中時新聞網)