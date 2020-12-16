美國財政部16日公開半年一次的外匯政策報告，正式瑞士、越南列入匯率操縱國名單，另外將台灣、泰國、印度納入匯率操縱國觀察名單，大陸則是至今年1月起從匯率操縱國轉列為觀察名單當中。

除了大陸、台灣、泰國以及印度，包括日本、南韓、德國、義大利、新加坡以及馬來西亞等10個經濟體都被列入觀察名單。大陸曾在1994年被列入匯率操縱國，去年8月，美國將大陸納入匯率操縱國，但在今年1月簽署陸美第一階段經貿協議後，美國財政部將大陸移出匯率操縱國，但納入觀察名單。

依照美國財政部對匯率操縱國的定義：與美國的雙邊貿易順差達200億美元以上；單邊干預匯率至少6個月，淨買匯金額在國內生產毛額（GDP）的占比超過2％；經常帳盈餘占GDP的比重逾2％，若以上有貿易夥伴符合標準，都可能遭美國納入匯率操縱國。

由於美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，美元的流動性創下史無前例的寬裕，各國匯率升值壓力相當大，台灣央行也適時進場調節，但匯率一路突破30、29元關卡，16日盤中甚至挑戰28元關卡，尾盤央行進場調節，收貶1.6分、以28.476元收盤，創連續第3個交易日貶值。

(中時新聞網)