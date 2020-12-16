低溫來襲！市議員張秉鈞寒冬送暖助弱勢。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

低溫來襲！市議員張秉鈞寒冬送暖助弱勢。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

低溫來襲！市議員張秉鈞寒冬送暖助弱勢。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

低溫來襲！市議員張秉鈞寒冬送暖助弱勢。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

低溫來襲！市議員張秉鈞寒冬送暖助弱勢。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

雖然今年入冬最強冷空氣來臨，依舊不減善心人士們的愛心舉止，其中，基隆市議員張秉鈞於16日為了幫助更多生活困頓的弱勢家庭，他與社團法人中華民國薄荷關懷協會及立委蔡適應共同合作，親送愛心物資給最需要的弱勢家庭，讓受惠者在寒冬中感受社會的愛心暖流。

中華民國薄荷關懷協會秘書長李晟韋表示，希望藉由此次的物資發放活動，讓各界的愛心散播給有需要的民眾，更期盼這些愛心物資可以讓民眾在寒冬的季節，感受到社會的溫暖，期盼有更多的愛心廠商加入物資送愛的活動，讓這份愛延續下去。

張秉鈞表示，歲末寒冬送暖活動，現已持續舉辦第三年，今年特與社團法人中華民國薄荷關懷協會及蔡適應立委合作，集結社會愛心，幫助更多生活困頓的弱勢家庭。

他指出，這次發放對象為基隆市中低收入戶、領有身心障礙補助及特殊境遇家庭，不分區域、全市共有100戶受惠；愛心物資包含白米、麵條、沙拉油、醬油、堅果、保久乳、冬粉、罐頭等，減輕弱勢家庭的基本生活開銷的經濟壓力。更藉由活動的舉辦，親送物資給最需要的弱勢家庭，讓受惠者在寒冬中可以感受到社會的溫暖。

張秉鈞同時表示，因農曆春節即將到來，為了讓弱勢族群感受社會的溫暖，將舉辦「愛。圍爐活動」邀請近六百位低收入戶民眾參與，一起過好年。

他更呼籲社會各慈善團體熱心公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心，讓大家的溫暖愛心蔓延到基隆各個有需要的角落。

(中時 )