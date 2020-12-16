咖啡已經成為許多人日常生活的一部分，有網友提倡「喝咖啡改善氣喘過敏」一說，不過，台中榮總胸腔內科主任許正園指出，咖啡成分與治療氣喘的乙型交感神經刺激劑雖然屬於同一類型，但有人喝咖啡後出現手抖心悸，如有氣喘疾病，應由醫師評估用藥，而非自己當醫師。

「常喝咖啡可以降低過敏或氣喘症狀，以及減緩疾病進展嗎？」不少網友感到困惑，有人以為1天1杯咖啡，可以提振精神，趕走瞌睡蟲，還能改善氣喘症狀。

如果攝取過多咖啡因，還可能引起交感神經興奮，造成心律不整，嚴重時還可能造成死亡。（圖／NOW健康製作）

「咖啡因」具氣管擴張作用 咖啡所含咖啡因有限

對此，食藥署解釋，在學理上，咖啡含有「咖啡因」（caffeine）成分，雖然「咖啡因」具有氣管擴張作用，但如果使用於急性氣喘發作，效用太弱且太慢，在服用後2至4小時才會出現效果。

氣喘發作是因為氣管接觸到過敏原，引發支氣管收縮，出現呼吸急促、喘鳴聲、咳嗽等症狀。急性發作時，常使用緩解型藥物（支氣管擴張劑），在短時間內達到擴張支氣管的效果，迅速緩解症狀。

攝取過多咖啡因 可能引起交感神經興奮造成心律不整

許正園指出，支氣管擴張劑以噴劑為主，治療效果迅速，但咖啡是喝的，所含的咖啡因劑量有限，如果大量攝取含有咖啡因的食品，在還沒緩解氣喘症狀前，身體就會出現心悸、手抖、頭痛、失眠等副作用。如果攝取過多咖啡因，還可能引起交感神經興奮，造成心律不整，嚴重時甚至可能造成死亡。

氣喘發作是因為氣管接觸到過敏原，引發支氣管收縮，出現呼吸急促、喘鳴聲、咳嗽等症狀。（圖／ingimage、NOW健康提供）

許正園強調，每個人對於藥物代謝速度不一樣，加上藥物所引起的副作用也不同，如果民眾出現氣喘、呼吸道過敏等症狀，應該接受正規治療，由醫師參考患者病史、身體狀況等因素，決定使用哪些藥物。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)