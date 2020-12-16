台南市德光中學推動英語教學成效卓著，日前參加2020外交部和教育部辦理「109年度外交小尖兵-英語種子選拔賽」勇奪全國第3，更是連續15年進入總決賽，參加台南市英語文競賽，除了拿下三冠王，獲得讀者劇場、團體歌唱、說故事特優。

德光校長楊惠娜表示，多年來落實英語聽說讀寫，樣樣並重的教學有成，讓學生能夠展現英語口語表達能力及國際時事的關懷力，實屬難能可貴。

「外交小尖兵-英語種子選拔賽」是最有挑戰性的高難度賽事，決賽包含英語即席演講及益智問答等2階段競賽，本次英語即席演講題目為「維護民主、自由及人權等普世價值是文明國家的共同利益。請問您認為台灣如何在前揭領域扮演世界良善力量的角色？」；益智問答題目範圍則涵括國際時事、國際關係基本常識及我國對外關係等，學生全程均須用英語表達。

初賽分為北中南三區，先行選出前8強，全國決賽共24強角逐前5名，德光中學由楊凡瑩老師帶領號稱「德光BTS」的張皓翔、林郁晁、陳力齊及陳啟喆等4位男同學參賽，勇奪全國第3。

此外，學生參加今年台南市英語文競賽，英語讀者劇場、團體歌唱、說故事3項均獲特優，是台南唯一三冠王！楊惠娜特別公開表揚英文科陳素蓉老師、蔡易霈老師，指導國二符式晨、鄭之喬、曾毓晴、楊珮渝、沈恬歆、莊涵詠、廖于勝及邱可昕等8位同學參加讀者劇場及閻億龍老師指導林蓁同學參加英語說故事。

音樂科林秀怡老師指導國二謝沛婕、周馨愛、董宜臻、林暐欣及蔡芯彤等5位同學參加英語團唱比賽，參賽同學唱作俱佳，需同時展現音樂、舞蹈與英語文的多項才華，在眾選手中脫穎而出。

(中時 )