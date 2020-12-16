原PO貼出8000元流水席的菜單內容。(圖擷取自爆廢公社二館)

原PO貼出和風柳橙干貝的照片。(圖擷取自爆廢公社二館)

原PO貼出鮑魚米糕拼盤，造型相當吸睛。(圖擷取自爆廢公社二館)

辦桌、流水席是台灣的特有文化，菜色更是時常被拿出來討論的話題。對此，一名網友分享自己在南部吃流水席的菜單，只見上頭有龍蝦、鮑魚還有干貝等豐富料理，他更透露整桌只要8000元，讓他忍不住抱怨，「南部流水席真他X的便宜」，網友看完更直呼，「流口水了！」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上表示，自己下南部吃流水席，菜色陣容讓他大讚真的太划算。只見菜單上有9道菜，1份水果加上2份甜點，這樣一整桌只要8000元，原PO更表示，每道餐點分量大又不馬虎，「每一道都好吃，食材新鮮鮮甜，我對海鮮很挑的」。

而原PO也在留言區曬出多張美食照片，其中吸睛的是鮑魚米糕拼盤，利用小型馬車當作擺盤造型，上頭放著一顆顆看起來又大又美味的鮑魚，一旁的米糕分量實在，看得出用料毫不手軟。此外，甜點也給的相當豪邁，從照片中可以看到，用小型的保麗龍盒裝著一人一份的百香果冰淇淋，讓網友直呼相當霸氣。

原PO貼出流水席上的甜點。(圖擷取自爆廢公社二館)

貼文發出後讓大批網友讚嘆，「南部的都是真材實料」、「便宜又大碗，吃完還能包回家」、「南部都真材實料，吃過南部人辦桌真的難忘」、「在雲林吃真的一桌吃不完」、「水果盤、蛋糕、冰淇淋，甜的也太多了吧」、「這樣的菜色我看中部以上都要萬元起跳⋯⋯」。

(中時新聞網)