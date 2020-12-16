民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案，將在明年1月16日投票，今天剛好倒數突破30天。罷王總部已擬定戰略，表示因經費有限，現階段仍努力進行車隊與街口宣傳，以維持一定能量，大型活動到最後罷免投票前兩週將會「大爆發」！

王浩宇於2018年以1萬6292票連任中壢選區桃園市議員，依照《選罷法》規定，罷免市議員需有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免案才算通過。以中壢區選舉人總數31萬5143人計算，王浩宇的罷免案至少要逾7萬8785票同意，且同意票要超過不同意票才達標，罷免成功的難度頗高。

據香港媒體《中評社》報導，罷王總部發言人、中壢區信義里里長邱仁德表示，外界認為中壢「罷王別譏」看起來很冷，其實都是按照步驟程序在走。受限於籌募經費有限，每筆錢必須做有效運用，現階段還是努力進行車隊與街口宣傳，維持一定能量，儘量縮到最後罷免投票前兩週，之後會開始大爆發。

邱仁德指出，相較於高雄市議員陳致中、黃捷的罷免案連二階都還不確定是否能過關，罷免王浩宇第一階提案送出3748份連署書及第二階連署符合3萬3362人規定人數都順利達標，這樣的連署動員「怎麼可能很冷」？

(中時新聞網)