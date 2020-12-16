2020國泰卓越獎助計畫特殊功績獲獎學生林家文(左）與媽媽開心合影。(國泰提供)

「夢想不是擁有，而是實踐」，2020國泰卓越獎助計畫得主、聽奧網球球后林家文在16日頒獎典禮上自信地說。國泰慈善基金會董事長錢復表示，今年適逢國泰慈善基金會40週年，多年來國泰無私付出，奉獻心力，無非就是期待為台灣各角落默默發光，他期盼未來每位莘莘學子都能持續保持旺盛生命力，掌握生命高度，清貧學子們能勇於突破逆境、特殊技能卓越學子們能持續為國爭光、特色獎助學子們看見社會需要，解決社會問題，讓台灣的未來更美好。

活動一開場，由世界合唱比賽冠軍高雄寶來國中合唱團，拉開序幕，學生們富有生命力的歌聲與動人的原住民古謠，感染了在場的每一位。擔任合唱團指揮的牙醫師陳俊志語帶哽咽表示，12位合唱團學生跋山涉水來到現場領獎並且演出，真的非常開心，他非常感謝國泰公益集團的幫助，也向所有在場默默支持帶領偏鄉孩子的老師們，致上最高敬意。

錢復指出，台灣進入Ｍ型社會，中產階級缺失讓貧富差距擴大，他期待透過國泰慈善基金會的力量，延續當初創辦人蔡萬霖先生的理念，對在學業上優越表現的中低收入戶學生、為國爭光的學生們，以及對關注社會議題的團隊們表達鼓勵。

本屆國泰卓越獎助計畫以「卓越學子、特色獎助、特殊功績」等三類項目進行甄選，收到逾400件報名資料，最終遴選出88組得獎者，合計頒發737萬元。

錢復表示，2005年他接任基金會董事長時，台灣的外配人口達到37萬，新住民二代在校園內至今已佔有國中小學生族群的八分之一，如何協助相對弱勢的外配新移民，還有新住民二代，一直是國泰慈善基金會長期關注的目標。他透露，本屆88組獲獎學生中，其中18組是新移民二代，這顯出這群生力軍已是台灣社會重要的一份子。

就讀台南大學體育學系碩士班二年級的林家文同學，以2017年聽障奧運單打、雙打雙料金牌、2018年總統教育獎以及2018年世界盃聽障網球團體賽冠軍的卓越表現，獲得本屆國泰卓越獎助計畫的特殊功績獎。聽力受損的她，每一次發言總是會因為特殊的口音、語調，成為眾人關注的焦點，也因為經常無法一次就能「看懂」同學分享的話，經常被誤認有智能障礙，這迫使她無法考試考得太好，因為很容易被誤會成作弊，成長過程顯得十分艱辛，然而她並沒有因此喪志。

林家文特別感謝媽媽與家人，媽媽總是鼓勵她成敗都只是一時，提醒他「得意不忘形、失意不變形、做人照原型」，讓她受用無窮。林家文信心滿滿表示，接下來她會全心準備2021年聽障奧運，希望取得第三次聽障奧運的門票，持續為國爭光。

頒獎典禮也邀請來自屏東內埔農工的「神山之子－內農儀隊」上台表演，他們身穿原民特色的白色儀隊制服，隊形整齊劃一、雄赳赳氣昂昂拋槍，獲得滿堂彩。

本身也是儀隊出身的教官兼教練林俊成表示，內農儀隊的孩子們，多是原住民、中低收、特殊身分、單親、隔代教養20餘名，其中更有藥物濫用及犯有刑案之學子，普遍學習動機低落，為了讓孩子穩定就學，他在學校為孩子搭建第二個家，讓孩子願意來學校，願意參加儀隊訓練，用愛和關心，把每個人緊緊黏在一起。

儀隊隊長呂政翔表示，他原本抽菸、喝酒、曠課樣樣來，但是因為加入儀隊，需要成為眾人表率，於是他逐漸改變自己的脾氣、個性，還有偏差行為，也跟大家打成一片，隊員們個個都對他十分信服，女隊員方喬逸頻頻讚賞隊長調停隊員衝突時格外有智慧，看得出來內農儀隊的孩子們向心力十足，比親兄弟姊妹還要親密。

受到今年疫情影響，大型展會皆難以舉行，「2020國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，難得邀請超過170位獲獎者與親友團共襄盛舉，包括衛生福利部社會及家庭署副組長陳智偉、高雄寶來國中校長羅慶璋、高雄寶來國中合唱團指揮陳俊志牙醫師、桃園少年之家執行長張進益、屏東內埔農工-內農儀隊林俊成教官、國泰世華銀行基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆等皆親臨現場，共同見證感人時刻。

(旺報 )