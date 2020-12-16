萊豬的食安議題，引發國人高度關切，沒想到今日竟傳來，捍衛食安不遺餘力的蘇偉碩醫師遭到衛福部認定，對外發布的萊豬相關訊息是不實訊息，因此向警政署告發，高雄市政府警察局依「食品安衛生管理法」要求蘇醫師到案說明。對此民眾黨團強烈抗議民進黨政府此一作為，要求衛福部出面向蘇醫師道歉！向國人道歉！停止這種荒謬的行為！

民眾黨團強調，蘇偉碩醫師長年關心社會正義相關議題，早年參與學生運動、環保運動、農民運動，近十年來為了反對萊牛萊豬進口，發揮其所長，研究學術資料，不遺餘力。在民眾黨黨團舉辦的公聽會、記者會等場合，所有言論皆註明出處有所本，也將其資料對外公開。

民眾黨團表示，科學論証是否恰當，當然可受公評，但即使各界就事論事，提出不同的觀點質疑或是反駁官方說法，卻從來沒有像衛福部這樣，以官方之姿、用司法手段控訴民間學者。

民眾黨團呼籲衛福部提出更專業的說明來說服國人，不該用這種手段，否則恐造成社會上的寒蟬效應，更坐實了民進黨政府在進口萊豬問題上的心虛！

(中時 )