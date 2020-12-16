根據衛福部公布的108年國人十大死因統計，心臟疾病排名第二，其中心肌梗塞（冠狀動脈心臟病之一）更是奪命主要元兇。

冠狀動脈疾病 心臟病奪命元兇

冠狀動脈是輸送養分與氧氣給心臟的重要角色，心臟表面共有三條冠狀動脈圍繞，若是任何一條因為發生粥樣硬化（血管內堆積脂肪等異物），使血管失去彈性、管壁內部變厚變硬，血管就可能因為變窄而發生阻塞。一旦血管受阻，心臟便會缺氧、缺血而引發不適症狀，當心臟肌肉因此損傷時，就稱為心肌梗塞。

土城長庚醫院李信赋醫師表示，出現胸悶胸痛，盡速就醫才是最安全的選擇。(圖/健康醫療網提供)

「胸悶、胸痛」 小心是心臟警訊

土城長庚醫院李信赋醫師表示，容易發生冠狀動脈堵塞的人，通常有三高的問題，或是有長期的抽菸習慣。而大部分心肌梗塞的患者在平時不會有任何的異狀，但如果剛好狹窄的部位發生阻塞，就會出現「胸悶、胸痛」的狀況，若是出現「胸悶、胸痛」並且喘不過氣，就該馬上送醫治療。

心導管手術 放置支架救命

早期治療急性心肌梗塞，是使用藥物將血栓打到堵塞處，溶解堵塞的堆積物，但對嚴重堆積的病患效果不好。拜科技進步所賜，心導管技術從二十年前問世後，治療心肌梗塞就有了更好更多的選擇。現今的心導管功能眾多，可以使用「冠狀動脈氣球擴張術」將狹小的血管撐開，讓血流通過，甚至置入「冠狀動脈血管支架」，加以治療心肌梗塞的病患。

塗藥支架搭配抗凝血劑 防止患者再次心肌梗塞

心臟支架目前共有三大類，從1995年裸金屬支架、2003年塗藥支架，到2013年引進第一代可吸收支架（可吸收生物血管膜架系統）。裸金屬支架半年內的再堵塞率較高，而塗藥的支架則是需要搭配抗血栓藥物，減低晚期再堵塞的風險。而可吸收的心臟支架，則是使用後能夠被人體吸收，較不易發生支架內的血栓，但是目前可吸收支架的適應症受到比較大的限制，因此主流還是塗藥支架。現在的主流還是塗藥支架，李信赋醫師說，搭配抗凝血劑的使用，塗藥支架的臨床數據還是在三者中表現突出。

控制三高 降低發生心臟疾病的風險

李信赋醫師也特別叮嚀，如果有三高一定要好好地控制，改善像是抽菸、作息不正常或是飲食重口味這樣的生活習慣，並且規律的運動，保持良好體態。如此一來，心肌梗塞才不會找上門！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)