總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）。（圖／民進黨中央提供）

蘇貞昌內閣因萊豬進口議題引發民怨，下台傳聞甚囂塵上，雖然總統蔡英文、總統府發言人張惇涵等人都出面說明，但改組消息仍滿天飛。資深媒體人陳揮文今(16日)在政論節目則說，蘇貞昌還可以撐一陣子，但農曆春節前後是非常好的時間點把他換下來，「這樣對他而言也夠本」。

陳揮文在政論節目《TVBS新聞大白話》中談到，最近萊豬、核食，所有的箭都射向蘇貞昌，加上有民調出爐後，現在蔡英文跟蘇貞昌就是一人當白臉、一人當黑臉；至於蘇貞昌還有沒有價值，他則斷言「有！他還可以撐一陣子」。

另外，陳揮文也說，「我認為農曆春節前後，那時候立法院休會，是非常好的時間點把他換下來，這樣對蘇而言也夠本，因為他是去年一月在賴清德之後接任閣揆；但他認為蘇若能撐到2年，也算是破紀錄，畢竟能做滿2年的行政院長並不多。

然而，針對外界出現「內閣改組」的風聲，蘇貞昌15日則回應，在台灣，總統與行政院長最能知道彼此的辛苦，有幸為國家服務、人民做事，一定會更加努力。蔡英文總統同天被媒體詢問內閣改組一事，突然停下腳步面對媒體，比出蘇貞昌招牌手勢說，「衝衝衝，院長加油」，後來更再度回身強調是「蘇院長加油」。

(中時新聞網)